المنسق الإعلامي لحملة الدكتور عبدالسند يمامة: مرشحنا يمتلك برنامجا انتخابيا طموحا وواقعيا

قال الكاتب الصحفي ياسر شورى المنسق الاعلامي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن الحملة انتهت من إعداد التوكيلات الخاصة بمتابعة سير العملية الانتخابية في معظم المحافظات.

وأضاف أنه تم الاعتماد على التوكيلات العامة وذلك لمتابعة أكبر عدد من اللجان وحتي يكون هناك حرية التحرك للمندوب في المحافظات المختلفة ، مشيرا إلي أن حزب الوفد لديه لجان عامة على مستوي الجمهورية ولجان في المركز والقرى وتم توزيع المناديب بقدر الإمكان على هذه اللجان لمتابعة الانتخابات وحضور عملية التصويت والفرز طبقا للضوابط التي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار "شوري" فى بيان صحفى له إلى أن الحملة اختتمت أعمالها الدعائية بمؤتمر حاشد في مسقط رأس الدكتور عبد السند في منطقة منيل شيحة بمحافظة الجيزة وقدم رئيس الوفد خطابا سياسيا وجه فيه الشكر للحضور وتعهد في الخطاب بتطبيق برنامجه الانتخابي الطموح ويعتمد على فقه الأولويات والعمل على المشروعات سريعة الربح وتأجيل المشروعات طويلة المدى والمشروعات القومية يتم اسنادها لمستثمرين لمدة محددة ويصبح بعد ذلك المشروع للدولة.

وأضاف أن برنامج المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة يملك حلولا للأزمة الاقتصادية ويرفض الاستمرار في القروض والعمل على الحل البديل وهو جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الصعبة.