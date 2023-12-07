أرجوكم انتبهوا.. خالد أبو بكر يوجه نداء عاجلا للشعب المصري .. فيديو

وجه الإعلامي خالد أبو بكر، رسالة للشعب المصري، قائلا: "أرجوكم انتبهوا".

وقال الإعلامي خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "الأيام والأسابيع القادمة ستشهد حربا من نوع آخر، حرب الإثارة حرب تقليب الشعوب، حرب إثارة الفتن".

وأضاف: "هنلاقي مجموعات موجهة بهدف توجيه رسائل لإثارة الشعب المصري، لإحداث الحالة"، لافتا: "هناك غرض مهين ويتم تمويل وصرف مبالغ لتحقيق هذا الهدف".

وأشار الإعلامي خالد أبو بكر،: "لابد من الاصطفاف خلف الدولة المصرية.. والوعي هو السلاح الحقيقي حالياً".

