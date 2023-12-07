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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قاطرات مصرية تعاملت مع الموقف سريعا

خالد أبو بكر: خلية نحل تحركت فور تعطل سفينة الحاويات العملاقة

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

قال خالد أبو بكر إنه فور تعطل سفينة الحاويات العملاقة بقناة السويس تحركت خلية نحل فور تعطيلها فهم محترفون في التعامل مع هذه المواقف.

وأكد أبو بكر خلال برنامج كل يوم، المذاع على فضائية on tv ،أن كل ما يحدث بقناة السويس يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق  أسامة ربيع  دائمي  العلم بتفاصيل ما يحدث بها لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الفريق أسامة ربيع تحرك على الفور لمركز العمليات بهيئة قناة السويس.

استطرد الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج كل يوم إن فى هذا اليوم تلقى مركز الملاحة الرئيسي في قناة الاتصال معلومة بحدوث عطل في دفة سفينة في الكيلو ٧٤ من ترقيم القناة.

وأردف الإعلامي إلى أنه تم اتخاذ موقفا سريعا تجاه إصلاح السفينة العملاقة  فورا وذلك بتحرك أربعة قاطرات منهم ثلاثة قاطرات هم تصنيع مصري خالص وهذا نتاج عمل وجهد كبير وهذه فكرة إدارة المجري الملاحي.

وأكمل، وتم إدارة المجرى الملاحي وهناك نوعان قناة السويس القديمة والحديثة و يسير المجرى الملاحي سريعا بعد قطر السفينة العملاقة بقاطرات مصرية خالصة لتقديم الدعم الفني لها وطمأنة أصحابها وأيضا وكلائها.

 تم اصطدامها بكوبري الشهيد أحمد منسي

واستطرد أبو بكر: ونتيجة اختلال دفة السفينة وتعرضها لعطل تم اصطدامها بكوبري الشهيد أحمد منسي بقناة السويس الجديدة، ولكن تم التخلص من هذا العطل بشكل تقني واحترافي سريع.

وقال: ما أعلنه الفريق أسامة ربيع عن تفاصيل سفينة الحاويات التى تعطلت بقناة السويس فقد يبلغ طولها ٣٦٦ متر وعرضها  ٤٦ متر و حمولتها  ١٠١ ألف طن.

وأكد: أن هذا العطل تم التعامل معه بالأربع قاطرات لقطر سفينة الحاويات امرا طبيعي يمكن ان يحدث لأي مركبة سواء سفينة او سفينة فضاء او سيارة نتيجة بعض الأمور الفنية وهذا العطل وارد في اي مجري ملاحي في العالم.

سفينة قناة السويس العملاقة أسامة ربيع السيسي المجرى الملاحي مجرى ملاحي

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