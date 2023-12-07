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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملفات

مشكلة في الدفة| تفاصيل وكواليس تعطل سفينة في قناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف

السفينة
السفينة

انتظام حركة الملاحة بقناة السويس

استئناف السفينة  ONE ORPHEUS عبورها للقناة مرة أخرى

قاطرات الإنقاذ البحري تتعامل باحترافية مع الموقف الطارئ

حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ 

 

 

 

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.  


 وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة  الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.

وأضاف الفريق ربيع بأن السفينة  ONE ORPHEUS تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية  بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف ال٦ سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.

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