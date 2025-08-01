أسرة لطفي لبيب تعلن إلغاء العزاء الثاني

أعلنت أسرة الفنان الراحل لطفي لبيب إلغاء العزاء الثاني الذي كان من المقرر إقامته غدا السبت، بعد أن استقبلت الأسرة العزاء الأول أمس الخميس بكنيسة مارمرقس.

وكتبت ابنة الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "أسرة الفنان العظيم لطفي لبيب تتقدم بخالص الشكر لكل من شارك في عزاء الفنان، وتعلن أنه تم إلغاء عزاء يوم السبت 2 أغسطس".

وكان الفنان لطفي لبيب قد ترك بصمة كبيرة في المسرح والدراما والسينما المصرية، حيث عُرف بأدواره المميزة التي جمعت بين الطابع الكوميدي والإنساني، قبل أن يُعلن اعتزاله التمثيل في السنوات الأخيرة لأسباب صحية.