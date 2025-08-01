إنقاذ السائقين من المخدرات.. علاج مجاني وحملات مفاجئة لمكافحة الإدمان على الطرق

لم يقتصر دور الدولة على برامج التوعية من أضرار تعاطي المواد المخدرة فقط، بل تتخذ عدة برامج فى المكافحة بداية من البرامج التوعوية التى تصل إلى جميع أنحاء الجمهورية وتستهدف جميع الفئات.

وأيضا إجراء تحاليل المخدرات للسائقين فى حملات مفاجأة على الطرق وعندما تتقدم لوظيفة وعندما تذهب إلى إدارات المرور لاستخراج او تجديد رخصة القيادة، تتعرض أيضا للتحاليل، وتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى فى مراكز العزيمة لعلاج الإدمان، وحملات توعوية فى المدارس والجامعات والميادين العامة ووسائل المواصلات هذا ما أكده الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وقال عمرو عثمان أنه تم إطلاق حملة تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك " تستهدف رفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة"، وشهدت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد مشاهدات الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك" 11 مليون مشاهدة ونحو 9000 شير منذ إطلاقها.

وهو ما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتوفير العلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إذ يتم توفير خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة بالتوازي مع تكثيف جهود حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور.

وأضاف عثمان أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم "16023" تلقى أكثر من 620 اتصالا هاتفيا من سائقين لطلب العلاج من الإدمان، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا ودون أي مساءلة قانونية ،طالما أن السائق تقدم طواعية للعلاج وقبل خضوعه لحملات الكشف على الطرق السريعة، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ،وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة .

وحول دور الصندوق فى حماية السائقين، أوضح عمرو عثمان استمرار الصندوق في تنفيذ أنشطة توعوية في المواقف العمومية على مستوى محافظات الجمهورية لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور حيث تستهدف الحملة توعية السائقين في المواقف العمومية والميادين العامة بخطورة التعاطي .

وحول الخدمات العلاجية التى قدمت لهم أكد مدير الصندوق، أنه تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2025 لعدد 71673 مريضا "جديد ومتابعة" منهم 10640 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وإن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن.