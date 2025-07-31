من القيادة بلا وعي للتعافي.. سائق تاكسي يروي 21 عامًا في براثن الإدمان| فيديو

بعد 21 عاما في براثن الإدمان، عاد سائق التاكسي محمد عبدالمنعم (48 عاما) إلى الحياة.

قال محمد عبدالمنعم: “توقفت عن المخدرات منذ 5 سنوات، كانت حياتي مدمرة تماما وتعرضت لحادث كبير كنت سأفقد حياتي”.

وتابع: كنت دائمًا أسوق التاكسي وعلى شركة أوبر تحت تأثير المخدرات حيث أدمنت المخدرات وأنا عندى 20 عاما وكنت بمشى بالعربية وأنا مش شايف نهائيًا ولكن بالعزيمة ومساعدة أسرتي تمكنت من الخروج من الأزمة وعدت للحياة بشكل طبيعي.

وأضاف: بسبب المخدرات تركت عملي لأني كنت أقود دون وعي، وتعرضت لحادث كبير كنت سأفقد حياتي حيث تغيبت عن الوعي واصتطدمت بسيارة نقل وانقلبت سيارتي.

وقال شعرت بعد هذا الحادث أنى أمام طريقين كلاهما أسوأ من الآخر إما الموت أو السجن، فقررت التوقف عن التعاطي، وكانت البداية صعبة ولكن بمساعدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استطعت من خلال الاتصال أن أحجز وتم قبولي وتحويلي إلى مركز العزيمة فى محافظة المنيا وتم علاجي وخروجي بعد أن تعافيت تماماً .

يذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم "16023" تلقى أكثر من 620 اتصالا هاتفيا من سائقين لطلب العلاج من الإدمان، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا ودون أي مساءلة قانونية ،طالما أن السائق تقدم طواعية للعلاج وقبل خضوعه لحملات الكشف على الطرق السريعة، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة .