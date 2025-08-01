اليمن.. محكمة عسكرية حوثية تصدر حكما بإعـ.دام نجل علي عبد الله صالح

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن محكمة عسكرية تابعة لميليشيا الحوثيين في صنعاء، حكمًا بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق، بعد إدانته في قضايا متعلقة بـ"التخابر" و"الفساد".

وقالت الوكالة، إن المحكمة العسكرية المركزية حكمت على أحمد صالح بالإعدام ومصادرة ممتلكاته، إضافة إلى استرداد الأموال المرتبطة بما وصفته بـ"جريمة الفساد"، وفرض عقوبات تكميلية مرتبطة بالوظيفة العامة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من أحمد علي أو من يمثله بشأن الحكم.

جدير بالذكر أن أحمد علي عبد الله صالح كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري في اليمن، ويقيم منذ سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الإطاحة بوالده من الحكم في أعقاب احتجاجات عام 2011.



