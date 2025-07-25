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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل عقيد في مأرب متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الحوثيين

الجيش اليمني يعلن مقتل عقيد في مأرب متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الحوثيين
الجيش اليمني يعلن مقتل عقيد في مأرب متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الحوثيين
القسم الخارجي

أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل العقيد علي يحيى صالح المكروب، نائب رئيس شعبة التصنيع العسكري في المنطقة العسكرية السابعة، متأثرًا بإصابة سابقة تعرض لها خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي، وذلك بحسب ما أفاد به موقع الجيش الرسمي "سبتمبر نت".

وجرى في مدينة مأرب تشييع رسمي وشعبي لجثمان العقيد المكروب، الذي وصفه المشيعون بـ"رمز من رموز البطولة والفداء"، مشيدين بمناقبه العسكرية ومواقفه الوطنية في الدفاع عن الجمهورية ومواجهة التمدد الحوثي في مختلف جبهات القتال.

ولم يورد الموقع تفاصيل إضافية حول تاريخ أو ملابسات الإصابة التي أودت بحياة العقيد، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها وقعت أثناء مشاركته في أداء واجبه الوطني على الجبهات.

وتشهد عدة جبهات في اليمن، بين الحين والآخر، اشتباكات متقطعة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين، رغم حالة التهدئة المستمرة منذ أبريل 2022، بوساطة أممية ودولية تهدف إلى التمهيد لتسوية سياسية شاملة.

وتأتي وفاة العقيد المكروب في ظل استمرار التوتر الأمني والعسكري في عدد من مناطق التماس، وخصوصًا في محيط مأرب وتعز والجوف، حيث تنفذ جماعة الحوثي بين الحين والآخر عمليات هجومية تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية والمدنيين.

ويعد مقتل مسؤول عسكري بهذا المستوى مؤشراً على هشاشة الهدنة المعلنة، التي باتت تترنح أمام التصعيد المتكرر، وسط دعوات من الأمم المتحدة إلى ضبط النفس واستئناف المحادثات السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ عام 2014، والذي خلّف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

الجيش اليمني العقيد علي يحيى صالح المكروب ميليشيا الحوثي جثمان العقيد المكروب اليمن المحادثات السياسية

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