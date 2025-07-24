أعلنت شركة أمبري للأمن البحري وقوع حادث أمني على بعد 30 ميلا بحريا شمال غربي مدينة المخا في اليمن دون ذكر تفاصيل الحادث .

ومذ قليل ، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه دولة الإحتلال ، في تصعيد جديد يُعيد تسليط الضوء على التوترات الإقليمية المتزايدة.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن الصاروخ سقط قبل أن يصل إلى الأراضي الإسرائيلية، دون أن يسفر عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. ولم يتم حتى اللحظة تحديد موقع السقوط بدقة، فيما تواصل الجهات المختصة في إسرائيل تحقيقاتها لتقييم طبيعة التهديد ومسار الصاروخ.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحادثة دفعت السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية، تمثلت في توقيف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار "بن جوريون" الدولي، وذلك خشية تكرار محاولات استهداف البلاد بصواريخ طويلة المدى.

يُشار إلى أن إطلاق الصواريخ من اليمن بات ظاهرة متكررة في الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات بين قوى إقليمية ودولية، وسط تحذيرات إسرائيلية متزايدة من خطورة اتساع رقعة التهديدات لتشمل جبهات بعيدة جغرافيًا عن حدودها المباشرة.

من جانبها، لم تعلن أي جهة يمنية مسؤوليتها عن الإطلاق حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما يترقب الشارع الإسرائيلي تطورات المشهد الأمني، في ظل حالة من القلق والتوجس من دخول صراعات إقليمية جديدة على خط المواجهة.