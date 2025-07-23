بقوة 5.25..زلزال عنيف يضرب خليج عدن جنوب اليمن

اعلنت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.25 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن الزلزال وقع عند الساعة 13:02:22 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه شرق خليج عدن في منطقة صدع أوينز، على مسافة تقدر بنحو 210 كم جنوب اليمن.



وكانت وكالة أنباء "رويترز" أفادت بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة كريت في اليونان، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.



وبحسب وسائل إعلام يونانية، احتشد نحو 300 متظاهر قرب ميناء الجزيرة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات مناهضة لإسرائيل من بينها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"لا تكييف في الجحيم". فيما قدر ركاب السفينة الإسرائيلية عدد المتظاهرين بنحو 120 شخصاً.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن مجموعة من الإسرائيليين تعرضت لهجوم من قبل ناشطين مؤيدين لفلسطين خارج ناد ليلي في جزيرة رودس اليونانية، وذلك في ظل تنامي الغضب الشعبي العالمي إزاء العدوان على غزة