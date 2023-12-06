انحراف واصطدام بكوبري| القصة الكاملة لحادث سفينة قناة السويس.. أول صور وحقيقة تعطل المجرى الملاحي

في واقعة طارئة شهدناها اليوم، تعرضت سفينة الحاويات ONE ORPHEUS لحادث وعُطل في دفتها أثناء عبورها قناة السويس المهمة.

وفي تصريح صحفي ، طمأن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الجمهور بالتدابير الفورية التي اتخذتها الهيئة للتعامل مع هذا الحادث وإنقاذ السفينة، بالإضافة إلى جهودها المستمرة لاستعادة حركة الملاحة بأسرع وقت ممكن.

وهذه التدابير تشمل تجميع فرق الإنقاذ المتخصصة واستخدام المعدات اللازمة لإصلاح العُطل وإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي.

ودعا الجميع للتفاؤل والصبر، متمنين بأن ينتهي هذا الحادث بسلام ويتمكن السفينة من استئناف رحلتها واستمرارية حركة الملاحة في قناة السويس بدون تعطيلات.

