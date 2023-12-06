أحمد موسى: قناة السويس حققت أعلى عائد في تاريخها نوفمبر الماضي

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أزمة سفينة قناة السويس انتهت بالفعل، ووفقا لمصدر مسؤول داخل قناة السويس، حققت القناة أعلى إيراد شهري في تاريخها، إذ حققت الشهر الماضي 855 مليون دولار، وهذا هو أعلى دخل شهري على مدار قناة السويس في الشهر الماضي.

حديث عن قناة السويس

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الإيرادات الشهرية التاريخية التي تحققها قناة السويس، تكشف ما تقدمه القناة في السنوات الأخيرة، "الدخل زاد في الشهر الماضي 55 مليون دولار عن يناير، وبالتالي أصبح الأعلى في تاريخ القناة".

وتابع أحمد موسى، أن الإيرادات الجديدة تمثل 20% زيادة في إيرادات قناة السويس كعائد شهري، وهو ما يؤكد على أهمية عوائد قناة السويس، وأن القناة تسير بشكل طبيعي، على الرغم من كل ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول القناة.

وواصل موسى أن عدد السفن التي عبرت من قناة السويس زاد أيضا بنسبة 6% عن شهر أكتوبر.