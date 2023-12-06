خالد أبو بكر: عطل السفينة بقناة السويس وارد حدوثه بأي مجرى ملاحي بالعالم

قال الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج كل يوم إن فى هذا اليوم تلقي مركز الملاحة الرئيسي في قناة الاتصال معلومة بحدوث عطل في دفة سفينة في الكيلو ٧٤ من ترقيم القناة.

واكد أبو بكر خلال برنامج كل يوم، المذاع على فضائية on tv ،أن كل ما يحدث بقناة السويس يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق الهيئة أسامة ربيع دائميّ العلم بتفاصيل ما يحدث بها لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الفريق اسامة ربيع تحرك على الفور لمركز العمليات بهيئة قناة السويس.

سفينة الحاويات التى تعطلت بقناة السويس

وأوضح ابو بكر، ما اعلنه الفريق اسامة ربيع عن تفاصيل سفينة الحاويات التى تعطلت بقناة السويس فقد يبلغ طولها ٣٦٦ متر وعرضها ٤٦ متر و حمولتها ١٠١ ألف طن.

وأكد: أن هذا العطل بالأربع قاطرات لقطر سفينة الحاويات امرا طبيعي يمكن ان يحدث لأي مركبة سواء سفينة او سفينة فضاء او سيارة نتيجة بعض الأمور الفنية وهذا العطل وارد في اي مجري ملاحي في العالم.