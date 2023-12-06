عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر: عطل السفينة بقناة السويس وارد حدوثه بأي مجرى ملاحي بالعالم

الاعلامى خالد أبو
الاعلامى خالد أبو بكر

قال الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج كل يوم إن فى هذا اليوم تلقي مركز الملاحة الرئيسي في قناة الاتصال معلومة بحدوث عطل في دفة سفينة في الكيلو ٧٤ من ترقيم القناة.

واكد أبو بكر خلال برنامج كل يوم، المذاع على فضائية on tv ،أن كل ما يحدث بقناة السويس يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق الهيئة أسامة ربيع  دائميّ  العلم بتفاصيل ما يحدث بها لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الفريق اسامة ربيع تحرك على الفور لمركز العمليات بهيئة قناة السويس.

سفينة الحاويات التى تعطلت بقناة السويس

وأوضح ابو بكر، ما اعلنه الفريق اسامة ربيع عن تفاصيل سفينة الحاويات التى تعطلت بقناة السويس فقد يبلغ طولها ٣٦٦ متر وعرضها  ٤٦ متر و حمولتها  ١٠١ ألف طن.

وأكد: أن هذا العطل بالأربع قاطرات لقطر سفينة الحاويات امرا طبيعي يمكن ان يحدث لأي مركبة سواء سفينة او سفينة فضاء او سيارة نتيجة بعض الأمور الفنية وهذا العطل وارد في اي مجري ملاحي في العالم.

قناة السويس مركز الملاحة الرئيسي سفينة الفريق أسامة ربيع عطل سفينة الحاويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

ترشيحاتنا

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

انتشال 10 شهداء إثر قصف إسرائيلي لمربع سكني وسط قطاع غزة

التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أبوالعينين: لابد من وجود اتفاقية ملزمة لكل الدول للوفاء بالتزاماتها بشأن التغيرات المناخية

النشرة الدينية| تحصينات تبعد عنك معاصي الخلوات.. وعبادة سهلة يومية تغفر ذنوبك كلها

دولة أوربية تمنع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول أراضيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

إيطاليا تستعرض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

بالشورت والتوب.. كارول سماحة بإطلالة عصرية تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ