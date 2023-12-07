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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تضع اللمسات الأخيرة للتجهيزات النهائية للمقار الانتخابية

نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مقار اللجان الانتخابية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية على مستوى الأحياء، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق التام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

وفي هذا الإطار، أجرى تنفيذيو محافظة الإسكندرية، اليوم، جولات تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية، حيث تفقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، عددًا من اللجان الانتخابية بحي العامرية أول، للاطمئنان على جاهزيتها، وذلك بحضور  السيد موسى رئيس حي العامرية أول.

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وأجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بأحياء وسط وغرب، حيث تم المرور على عدد من مقار اللجان العامة والفرعية، وتم التأكد من تقديم كامل الدعم اللوجيستي، وتهيئة كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وعزة سعد رئيس حي وسط.

كما تفقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، عددًا من المقار الانتخابية بأحياء الجمرك، والعجمي ومركز ومدينة برج العرب، وتمت متابعة تجهيز الشوادر وساحات الانتظار، والتأكد من توافر مقاعد انتظار للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.

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