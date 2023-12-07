تنفيذ 410 فعاليات بمراكز شباب الإسكندرية للتوعية بالانتخابات الرئاسية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، تنفيذ 410 فعاليات ومؤتمرات وندوات بالمراكز والهيئات الشبابية التابعة للمديرية، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية استفاد منها مايقرب من مليون و300 ألف مواطن سكندري من كافة أطياف كافة الاطياف والفئات والأعمار.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي سمة الشعوب المتحضرة، مشددة على وعي الشعب المصري في المشاركة بفعالية في الانتخابات والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية".

واكدت الشريف الدور المحوري للشباب في رسم مستقبل الدولة المصرية فهم أمل المستقبل وعليهم يقع عاتق تقدم هذا الوطن وازدهاره، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة سترسم المشهد السياسي لست سنوات قادمة.

وذكرت المديرية في بيان اليوم الخميس، أنها نفذت 375 مؤتمر وندوات حاشدة بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بعدد 248 هيئة شارك فيها مليون و100 الف مواطن من مختلف الفئات العمرية.

وأشار البيان إلى تنفيذ عدد من الفعاليات تحت شعار (شارك – الكلمة كلمتك) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 1/11 الي 28/11/2023، تضمنت عدد 6 ندوات بدايوان عام مديرية الشباب والرياضة ومراكز شباب ( برج العرب الجديد – سموحه- الانفوشي –النصر – الحرمين) بإجمالي عدد 10الاف مشارك.

وتحت شعار (بشبابها)، تم تنفيذ عدد 10 مؤتمرات لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل خلال الفترة من 5 نوفمبر الي 8 ديسمبر2023 بمشاركة 20 الف مشارك.

كما نظمت المديرية حملة لطرق الابواب بكافة الهيئات الشبابية والرياضية لتجوب كافة شوارع الاسكندرية تضمنت توزيع اوراق بها مواعيد الانتخابات وللتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وذلك في المناطق المحيطة بالهيئات الشبابية والرياضية تضمنت عبارات عن مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية وتسليط الضوء على أهمية انتخابات الرئاسة في مصر ودورها في تحديد مسار البلاد السياسي بلغت مليون ومائة الف ورقه.

كما نظمت المديرية 375 ندوة تحت شعار "انزل شارك صوتك فارق" بكافة الهيئات الشبابية والرياضية 375 ندوة اعتبارًا من يوم 28 أكتوبر وحتى الآن شارك فيها 900 ألف مشارك من مختلف الاطياف.

وتم تنفيذ حملة اعرف لجنتك امام كافة الهيئات الشبابية والرياضية وداخل ديوان عام المديرية التي تهدف إلى استخراج مكان اللجان الانتخابية لاعضاء تلك الهيئات والمواطنين بالمناطق المحيطة حيث تم توفير اجهزة كمبيوتر ولاب توب وأجهزة تليفونات محمولة للاستعلام للاعضاء الهيئات الشبابية والرياضية والعاملين بالمديرية.