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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة الإعلام بمستقبل وطن بالإسكندرية تبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

اجتماع بأمانة الإعلام
اجتماع بأمانة الإعلام بالإسكندرية

نظمت أمانة الإعلام بالمحافظة برئاسة الكاتب الصحفي رامي ياسين، أمين الإعلام، اجتماعًا تنظيميًا، بحضور النائب خالد شلبي، أمين التنظيم بالمحافظة، والكاتب الصحفي أحمد بسيوني أمين مساعد أمانة الإعلام، وهيئة مكتب أمانة الإعلام بالمحافظة، وأمناء الإعلام بالأقسام والأمناء المساعدين.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال فترة الانتخابات الرئاسية المُقبلة على مدار الثلاثة أيام ١٠ و ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، علاوة على التأكيد على الدور الحيوي والفعال لأمناء الإعلام بالأقسام المختلفة لتغطية العملية الانتخابية وإبراز الصورة المُشرفة لبلادنا مصر.

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وشدد النائب خالد شلبي أمين تنظيم المحافظة على ضرورة إبراز المشهد الانتخابي بالشكل الأمثل والتغطية الإعلامية بجميع أقسام المحافظة، مشيدًا بالدور الذي تلعبه أمانة الإعلام في إبراز فعاليات الحزب، ومشددًا على الدور المنتظر منها خلال في الاستحقاق الانتخابي المقبل بالتعاون مع كافة الأمانات داخل الحزب.

من جانبه، أكد رامي ياسين أمين إعلام المحافظة، انتهاء الاستعدادات الكاملة من أمانة الإعلام بالمحافظة والأمناء النوعيين بالأقسام للتغطية الإعلامية بكافة الدوائر الانتخابية بالمحافظة، مشيرا إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتق أمانة الإعلام وقدرتها على تنفيذ كافة التكليفات المطلوبة وفقاً لتوجيهات قيادات الحزب.

وفي نهاية الاجتماع، تم تكريم أمناء الإعلام بالأقسام وأعضاء هيئة مكتبة أمانة الإعلام بالمحافظة على دورهم خلال الفترة الماضية في إبراز فعاليات الحزب بالشكل الأمثل.

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