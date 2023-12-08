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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: رجال الدعوة يؤكدون أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

اجتماع تنظيمي بأوقاف
اجتماع تنظيمي بأوقاف الإسكندرية

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مع مديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لبحث عدد من القضايا، على رأسها استمرار إعداد وتجهيز المساجد ومتابعتها بصورة دورية طوال فصل الشتاء للحفاظ عليها من الأمطار والعوامل الجوية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في بيان اليوم الخميس، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في عملية الانتخابات الرئاسية وأكد أن رجال الأوقاف يقع على عاتقهم دور كبير في التوعية المجتمعية وأهمية المشاركة الفعالة في بناء الوطن والاهتمام بقضاياه والتفاعل معها فسفينة الوطن لا تبحر ولا تسلم إلا بسواعد أبنائه وجهودهم في الحفاظ عليه.

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كما أشاد بجهود الأئمة و مشاركاتهم الفاعلة في المشروعات الدعوية التي اطلقتها وتطلقها الوزارة وكذلك المشروعات الاجتماعية مؤكدا أننا نعيش عصرا ذهبيا في الدعوة إلى الله عز وجل يحتاج منا إلى إخلاص واجتهاد.

وفي سياق منفصل، كرم الشيخ سلامة عبد الرازق عددا من أئمة وعمال إدارة أوقاف العامرية ثان بديون عام المديرية لجهودهم المبذولة في الأنشطة الدعوية وخدمة بيوت الله عزوجل.
وأكد أن المديرية تسعى سعياً حثيثاً لتكريم وتقدير كل مجتهدٍ وكذلك تعمل على تقويم كل مقصرٍ حسب اللوائح والقوانين بما يحقق المصلحة العامة للجميع.

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