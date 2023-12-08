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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ المقاومة الفلسطينية تنهال على مستوطنة سديروت

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

دوت صافرات الإنذار، اليوم الجمعة، في مستوطنة سديروت والعديد من المناطق المحيطة بها، لأول مرة منذ حوالي 24 ساعة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تباطأت الهجمات الصاروخية من غزة إلى حد كبير، وكان آخر هجوم في الساعة 7 مساء.

وتم استهداف سيدروت مرة واحدة فقط يوم الخميس، في حوالي الساعة 10 صباحا.

وتقول بلدية المستوطنة إنه تم إطلاق أربعة صواريخ من غزة على سيدروت، مما يفيد بأن اثنين قد تم اعتراضهما بواسطة نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية.

وأضافت البلدية في بيان أن الصواريخ الأخرى هبطت في مناطق مفتوحة داخل حدود المستوطنة.

ولا توجد تقارير عن الإصابات أو الأضرار.

صافرات الإنذار صواريخ المقاومة الهجمات الصاروخية

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