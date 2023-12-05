عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف بئر السبع.. صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

أرشيفي
أرشيفي

 ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صافرات الإنذار دوت في غلاف غزة، بالإضافة الي مستوطنات نير عوز ونيريم في غلاف غزة.

من جانبها؛ أعلنت كتائب القسام قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، في بيان له خلال وقت مبكر من اليوم، الثلاثاء، (بالتوقيت المحلي)، إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليًا وصلوا إلى محافظة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وجاء في البيان: “بالنظر إلى أن مراكز الإيواء في مدينة رفح تجاوزت طاقتها الاستيعابية بكثير، فقد استقر معظم النازحين الوافدين حديثاً في الشوارع وفي الأماكن الفارغة في جميع أنحاء المدينة، حيث نصبوا الخيام والملاجئ المؤقتة".

وتأتي هذه الحركة؛ بعد أن قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه وسع عملياته البرية لتشمل قطاع غزة بأكمله.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إنه من بين حوالي 1.8 مليون نازح في جميع أنحاء غزة، يعيش ما يقرب من مليون شخص في 99 منشأة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الجنوب، بما في ذلك في خان يونس ورفح. كما حذرت من انتشار الأمراض في مراكز الإيواء.

وأضاف البيان: “بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأونروا في الجنوب، حدثت زيادات كبيرة في بعض الأمراض والحالات المعدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة مثل القمل”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أيضًا إنه تلقى تقارير عن تفشي التهاب الكبد الوبائي في ملاجئ اللاجئين في القطاع.

في السياق، قالت الأونروا سابقًا إن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80% من إجمالي سكان القطاع، قد نزحوا منذ بداية الحرب.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

رحلة من المهندسين إلى القطامية.. قصة بائعات المناديل والهوى مقابل 300 جنيه

غلق طريقي الكريمات والإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

موضوعات متعلقة

إطلاق صافرات الإنذار في نير يتسحاق وصوفا جنوب شرق غلاف غزة

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نيريم بغلاف غزة

ترشيحاتنا

هجوم روسي عنيف على مدينة أفدييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا

الداخلية: إغلاق طريقي العلمين والإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

مخططات ملعونة.. السفير محمد حجازي يعدد أخطاء إسرائيل الكبرى في حرب غزة

بعد قصف بئر السبع.. صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

غلق طريقي الكريمات والإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

مدرسة يعيش فيها نازحون.. مـ جزرة لقوات الاحتلال في معن شرق خانيونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصلح خير| أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك.. وشرط وحيد للعفو عنه (تفاصيل)

تحرك مفاجئ في أسعار الأرز بالسوق| كم وصل الكيلو الآن؟

طريقة عمل سلطة البطيخ والجبن

لأطفالك.. طريقة عمل كيكة الهوهوز

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ