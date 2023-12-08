رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يحث جميع المنتسبين لممارسة حقهم الدستوري بالانتخابات

حث الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، جميع منتسبى الجامعة للمشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ايام ١٢،١١،١٠ ديسمبر الجارى، بما يسهم فى ترسيخ مبادئ الديموقراطية واستقرار الدولة والمحافظة،ووجه بتوفير باص الجامعة لنقل الطلاب المغتربين من وإلى لجانهم الإنتخابية.

استقبلت جامعة الدلتا التكنولوجية حملة بشبابها؛لحث الشباب على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤،وتعزيز الوعي الوطني، بحضور الدكتور محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس ، والدكتور عمرو عبدالهادي رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب ، وتعريفهم بدورهم المجتمعي، لخلق جيل على علم بواجبه الوطني، يشارك فى التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وعلى جانب آخر استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، فاطمة عبدالهادي رئيس مجلس ادارة نادى يونسكو بناة المستقبل،وا/احمد الشيخ استشارى الموارد البشرية ومدير العلاقات العامة والجودة بشركة اسمارت سيستمز والسادة المرافقين لهما؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك وتنظيم ورشة عمل مع الخريجين وطلاب الفرقة الرابعة؛لمناقشة احتياجاتهم وتعريفهم الطريق الأمثل لمواكبة سوق العمل ،بحضور الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات،الدكتور عبدالعظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

تناول اللقاء التأكيد على متابعة الخريجين وطلاب الجامعات التكنولوجية،وتقديم كافة اوجه الدعم لهم،ومعرفة نقاط قوتهم وضعفهم والعمل على حل المشكلات التى تواجههم؛ لتأهيلهم بشكل مثالى الى سوق العمل.

كما تم تنظيم ورشة عمل مع الخريجين وطلاب الفرقة الرابعة تحدثت خلالها فاطمة عبد الهادى عن انشطة نادى يونسكو بناة المستقبل ،فضلًا عن انشاء فرع للنادى بالجامعة ،وكذلك عن مبادرة صناع المستقبل برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والتى تستهدف تطوير مهارات الطلاب وتقديم دورات تدريبية ومنح داخلية وخارجية وتنظيم معسكرات؛لتنشئة اجيال واعية ومؤهلة للريادة والقيادة في ظل متطلبات التنمية المستدامة، وتنمية وتدريب الشباب وصقل مهاراتهم العقلية والشخصية والإبداعية.

بينما اشار احمد الشيخ الى الخدمات التى تقدمها شركة اسمارت سيستمر، وتحدث مع الطلاب عن كيفية كتابة سيرة ذاتية، وتخطى المقابلة الشخصية للعمل،مؤكدًا على ضرورة تحلى الخريج بحب التعلم والتطوير الذاتى، الإبداع والإبتكار،سرعة الإندماج والقدرة على العمل الجماعى،بالإضافة الى تطوير اللغة ومهارات الحاسب الآلي.

كما تناولت ورشة العمل محاضرتين عن Soft Skills، والتسويق الإلكترونى والشخصي وكيفية تقديم الخريج لنفسه بطريقة احترافية وفى وقت قياسي والمواقع التى تساعدهم فى الإندماج بسوق العمل ،قدمتهما عهد بدر، وغادة عزت بنادى يونسكو بناة المستقبل.

وعلى هامش ورشة العمل قدمت شركة اسمارت سيستمز عروض توظيفية لخريجى الجامعة،واختتمت بجلسة نقاشية مع الطلاب عن المشاكل التى تواجههم وكيفية تطوير مهاراتهم المختلفة،والتى تؤهلهم لسوق العمل.

ومن جانبه،اكد الدكتور عربى كشك، رئيس الجامعة،حرص الجامعة على توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المختلفة؛ لتأهيل الطلاب لسوق العمل ، وإكسابهم المهارات والخبرات التى تساعدهم ان يتمتعوا بمواصفات علمية تكنولوجية ومهنية ، وإعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات في ظل انطلاق الثورة الصناعية التى تشهدها البلاد.