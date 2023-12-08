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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إجراء عمليات قلب معقدة للأطفال مجانا بمستشفيات جامعة عين شمس

صدى البلد

تقدم الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بالشكر والتقدير للطاقم الطبى لما بذلوه من جهد، خلال فترة زيارتهم للمستشفى على مدار الأسبوع الماضي والتي أثمرت عن إجراء عمليات قلب للأطفال المعقدة مجاناً لعدد ١٥ حالة من حالات القلب المعقدة والعيوب الخلقية للأطفال بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس.

وأشار الى الرغبة فى توقيع بروتوكول  تعاون مستمر، كما طلب تقديم تقرير عن ما حدث خلال الزيارة وكذلك وضع خطة مستقبلية للتعاون،  ووضع برنامج تدريبى لفريق العمل، مؤكداً تضافر كافة الجهود للدعم الكامل.

تختتم الطاقم الإنجليزي الطبي التابع لمؤسسة شفاء القلوب الصغيرة الخيرية – البريطانية، زيارته الطبية لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس حيث أستقبل الدكتور طارق يوسف بمكتبه بمركز التدريب وتطوير التعليم الطاقم الطبي الأنجليزي بقيادة الدكتور رامانا دانابونين أستشاري جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفى الدرهاى بإنجلترا، والطاقم الطبى المعاون  والذي ضم الدكتور ماري هوران إستشاري طب الأطفال، والدكتور أرول نارايانان إستشاري أمراض قلب الأطفال.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور طارق يوسف على تضافر كافة الجهود والدعم الكامل من جانبه وجانب كلية الطب على إنجاح هذا المشروع بالغ الأهمية مشيراً الى أن كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس تخطو خطوات جادة للتطوير ومساعدة العديد من المرضى بمصر وتوفير الأجهزة المتطورة والحديثة.

كما تمت مناقشة الإيجابيات والتحديات التي نجمت عن الزيارة ومناقشة الخطط المستقبلية لإستمرار التعاون بين الطرفين، اللذان أتفقا على ملامح أولية لتوقيع بروتوكول تعاون مستمر لصالح مرضى القلب والعيوب الخلقية للأطفال في مصر، وأيضاً القيام بعدد من الزيارات القادمة من مصر الى المملكة المتحدة البريطانية والعكس، حيث يكون هدفها الأول هو خدمة المرضى وتدريب أطباء الإمتياز وأعضاء هيئة التدريس في مجال جراحة القلب المعقدة للأطفال،  والذى يعد من المجالات الطبية النادرة فى مصر.

يسعى قسم جراحة القلب والصدر وقسم جراحة قلب الأطفال الى تطوير خدماتهم وتنوع الخبرات الطبية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في مصر، كما شملت الزيارة تقديم خدمات الطاقم الأنجليزي بالتعاون مع الطاقم المصري المتعدد التخصصات في إجراء عمليات القلب المعقدة للأطفال والتشخيص والعناية بالأطفال بالرعاية المركزة بعد العمليات.

وذلك بحضور كلاً من الدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية ، والدكتور أشرف عبد الحميد أستاذ جراحة قلب الأطفال كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد أبو ستيت أستاذ مساعد جراحة القلب وإستشاري مساعد جراحة القلب بمستشفى الدرهاى بإنجلترا، و الدكتور طه علي مدرس جراحة القلب والصدر بكلية طب جامعة عين شمس ومنسق الزيارة.

بالصور ..استضافة الخبير البريطاني رامانا دانابونين بمستشفيات جامعة عين شمس (2)
بالصور ..استضافة الخبير البريطاني رامانا دانابونين بمستشفيات جامعة عين شمس (2)
بالصور ..استضافة الخبير البريطاني رامانا دانابونين بمستشفيات جامعة عين شمس (1)
بالصور ..استضافة الخبير البريطاني رامانا دانابونين بمستشفيات جامعة عين شمس (1)
جامعة عين شمس الطاقم الإنجليزي الطبي مؤسسة شفاء القلوب الصغيرة الخيرية شفاء القلوب أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية مستشفيات جامعة عين شمس

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