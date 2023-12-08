ندوات للتوعية بالمشاركة الإيجابية بانتخابات الرئاسة | وقافلة طبية للمعتمدية .. جامعة القاهرة في أسبوع

مشاركة واسعة ومتفاعلة بالندوات من جموع الطلاب تكشف وعيهم الإيجابى بالاستحقاقات الدستورية

الخشت: توقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية مجانا وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات الجامعة

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

نظمت كليات جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عدة ندوات توعوية بكل كلية، تحت شعارات (انزل شارك .. مصر هي الأهم) (مصر تستحق .. انزل شارك) في إطار حرص الجامعة على توعية طلابها وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وكشفت الندوات ومداخلات الحضور، مدى الوعى لدى جموع منسوبى الجامعة، وحرصهم على المشاركة الإيجابية، والتفاعل مع المحاضرات التى قدمها نخبة من أساتذة الجامعة، حول الثقافة السياسية، ودور الشباب فى صناعة المستقبل.

وشارك في الندوات طلاب الكليات، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، لتشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط أجواء من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

ونظمت كلية الآداب سلسلة من الندوات على مدار أسبوعين حول تعزيز الهوية الوطنية، وإلقاء الضوء على المشروعات القومية.

كما نظمت كلية العلوم ندوة للتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تُعد محطة مهمة في المسار الديمقراطي للدولة المصرية، وتعد واجباً وطنياً وقومياً لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية الحديثة.

ونظمت كلية الإعلام، ندوة بعنوان "الشباب وثقافة المشاركة"، حاضر فيها أعضاء هيئة تدريس بالجامعة، تناولوا خلالها تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتحفيزهم نحو الشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية.

كما نظمت كلية الزراعة، ندوة بعنوان "التوعية بالمشاركة الإيجابية في الحقوق السياسية للأفراد"، لتوعية الشباب بمفهوم الوعي السياسي وسمات الشاب المثقف سياسيًا والذي يتميز بمجموعة من الخصائص تساهم في تشكيل رؤيته ووعيه السياسي ويساعده على تحليل مجريات الأحداث، ويعمق لديه فهم القضايا السياسية، وينمي لديه الرغبة في المشاركة السياسية بصورة إيجابية.

وفي كليات الحقوق، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والتخطيط العمراني والإقليمي، تم تنظيم ندوات لتوعية الطلاب وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات.

على الجانب الآخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، لقرية المعتمدية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ومبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لقرية المعتمدية شهدت مشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والآثار، والدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلي جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، ومحو الأمية، والخدمات البيطرية.

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة لقرية المعتمدية بلغ 1524 شخصًا، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الجراحة العامة، والجلدية، والأمراض المتوطنة، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والروماتيزم، والرمد، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والنساء والتوليد، والصدرية.

وأشار التقرير، إلى توقيع الكشف البيطري وعلاج 585 حالة من الأغنام والماعز والأبقار، والجاموس، والدواب، والطيور، وتوعية 110 اشخاص بأساليب التغذية السليمة، والنظافة الشخصية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وكشف السكر ومضاعفاته، واستفاد 14 شخصًا من خدمات محو الأمية، كما تم تعليم 240 شخصًا الحرف اليدوية والمهارات المختلفة في اطار مبادرة صنايعية مصر.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية المستمرة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومبادرة "حياة كريمة"، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة مؤخرًا عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وتوفير المواد الغذائية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة باعتبار أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.