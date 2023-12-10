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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار رئيس الوزراء السابق: صوت الناخب يصل لموقعه السليم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تحدث اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق، عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بعد ساعات.

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الهيئة الوطنية : الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل وهو الضمانة في شفافيتها ونزاهتها.. واللجان خارج مصر شهدت مشاركة جادة

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تحالف الأحزاب المصرية: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يعطي أمانا للمواطن

وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "المشاركة في الانتخابات واجب وطني نص عليه الدستور".

 

وأضاف اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق: "صوت الناخب سيصل لموقعه السليم.. وكل خطوات الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل".

 

وأردف: "هناك 4 دوائر قضائية تتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، النزاهة والشفافية أحد المعايير التي تأسست عليها الهيئة الوطنية للانتخابات".

رفعت قمصان الانتخابات الرئاسية

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