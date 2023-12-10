مستشار رئيس الوزراء السابق: صوت الناخب يصل لموقعه السليم

تحدث اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق، عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بعد ساعات.

وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "المشاركة في الانتخابات واجب وطني نص عليه الدستور".

وأضاف اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق: "صوت الناخب سيصل لموقعه السليم.. وكل خطوات الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل".

وأردف: "هناك 4 دوائر قضائية تتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، النزاهة والشفافية أحد المعايير التي تأسست عليها الهيئة الوطنية للانتخابات".