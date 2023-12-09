الفنان أحمد عبد العزيز: المشاركة في الانتخابات واجب وطني .. فيديو

تحدث الفنان أحمد عبدالعزيز، عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "كل المصريين عندهم شعور وقناعة إن صوته مهم".

وأضاف الفنان أحمد عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هيبقى فيه إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

أشار الفنان أحمد عبدالعزيز،: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسئولية على كل مصري"، مضيفا: "واجب على كل مصري أنه ينزل ويشارك في الانتخابات ونظهر بمظهر لائق أمام العالم كله".



وأكد الفنان أحمد عبدالعزيز،: "هناك إحساس بالمسئولية العامة تجاه بلدنا"، لافتا: "يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة".