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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط لجان الانتخابات الرئاسية.. فيديو

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية.

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وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أعلن بدء عمل الغرفة المركزية للتعامل مع التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية".

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "لدينا خطة تتعلق بالتأمين الإسعافي لمراكز الاقتراع، وتم الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقرات اللجان الانتخابية لتأمين الناخبين".

 

وأشار: "تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات وخاصة في أقسام الطوارئ للتعامل مع أي تداعيات صحية تتعلق بالتجمع أو غيرها من نوع من أنواع الإصابات المتعلقة بالتجمع والازدحام"، موضحا: "تم زيادة الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات، خاصة في المستشفيات القريبة من المقرات الانتخابية".
 

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