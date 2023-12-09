الصحة: الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط لجان الانتخابات الرئاسية.. فيديو

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أعلن بدء عمل الغرفة المركزية للتعامل مع التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "لدينا خطة تتعلق بالتأمين الإسعافي لمراكز الاقتراع، وتم الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقرات اللجان الانتخابية لتأمين الناخبين".

وأشار: "تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات وخاصة في أقسام الطوارئ للتعامل مع أي تداعيات صحية تتعلق بالتجمع أو غيرها من نوع من أنواع الإصابات المتعلقة بالتجمع والازدحام"، موضحا: "تم زيادة الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات، خاصة في المستشفيات القريبة من المقرات الانتخابية".

