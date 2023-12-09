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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 17700

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 17700.

طالب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ، اليوم السبت، بخروج مظاهرات غدًا في أنحاء العالم لرفض عدوان الاحتلال على القطاع الطبي في غزة.

قال الناطق باسم صحة غزة ، اشرف القدرة أن القطاع الصحي منهار تماما في غزة.

وشدد الناطق باسم صحة غزة، على ضرورة المجتمع الدولي تجريم استخدام الاحتلال سيارات الإسعاف في العمليات العسكرية

وطالب بتوفير مستشفيات ميدانية وتوفير طواقم طبية للتعامل مع الأزمة في القطاع

ولفت أشرف القدرة إلى أن لآلية الحالية لإخراج الجرحى من القطاع لا تلبي الحد الأدنى والعشرات منهم يستشهدون بسبب التأخير.

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