ترامب: أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستتراجع بشكل كبير بمجرد انتهاء الحرب مع إيران، مؤكدًا أن الاضطرابات الحالية في أسواق الطاقة مرتبطة بالتوترات والصراع في المنطقة.

وأضاف ترمب، خلال تصريحات له، أن أسعار النفط ستنخفض سريعًا مع انتهاء الحرب، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متواصلة بسبب المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بينما سجلت أسعار النفط تراجعًا خلال تعاملات الثلاثاء، مع تحسن تدفقات الخام من منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعهد دول مجموعة السبع بالإفراج عن كميات من المخزونات الاستراتيجية لتخفيف ضغوط نقص الوقود. وانخفض خام برنت خلال التعاملات إلى مستويات دون 100 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط أيضًا.

وكان ترمب قد أكد في تصريحات سابقة أن أسعار النفط والبنزين ستتراجع بقوة بعد انتهاء الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن استقرار حركة تصدير النفط وعودة الإمدادات إلى الأسواق من شأنهما تخفيف الضغوط على الأسعار.

وفي المقابل، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى استمرار ارتفاع أسعار الخام خلال الفترة المقبلة، مع توقع وصول متوسط سعر خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل في الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا مع تحسن الإمدادات وإعادة بناء المخزونات.

وتظل تطورات الحرب ومستوى تدفق النفط عبر مضيق هرمز من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار العالمية، وسط مساعٍ لزيادة الإمدادات وتقليل تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على أسواق الطاقة.

