قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
اللواء محمد قشقوش: حرب أكتوبر كانت حتمية وهذا رد على الرواية الإسرائيلية الكاذبة
دراسة حزمة حوافز.. الحكومة: مستهدف الوصول إلى إنشاء ألف مدرسة تطبيقية في 2030
بطل من أبطال أكتوبر يروي لـ«صدى البلد» ذكريات العبور: النصر من عند الله.. والقيادة العسكرية وضعت خططًا دقيقة|خاص
هل هناك فيروس جديد يهدد المصريين؟.. عوض تاج الدين يجيب ويحسم الجدل
40 مليون دولار.. محمد صلاح يحتل المركز العاشر في قائمة الأعلى دخلا عالميا
شاهد على بطولات الأطباء.. عوض تاج الدين يروي كواليس علاج مصابي حرب أكتوبر
البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات
اللواء نصر سالم يكشف تفاصيل دور جهاز الاستطلاع في رصد تحركات جيش الاحتلال قبل حرب أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعوى قضائية واتهامات تطال ماكدونالدز بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

ماكدونالدز
ماكدونالدز
الخارجي

تواجه شركة ماكدونالدز اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في رفع أسعار وجبة بيج ماك، وفقًا لدعوى قضائية جديدة، حسب صحيفة ديلي ميل.

وتزعم دعوى جماعية مقترحة، رُفعت أمام محكمة اتحادية في شيكاغو، أن عملاق الوجبات السريعة نسّق الأسعار بصورة غير قانونية بين مطاعمه باستخدام نظام لتحديد الأسعار مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ورفع الدعوى أحد سكان ولاية إلينوي، الذي يتهم ماكدونالدز باستخدام بيانات مبيعات غير متاحة للعامة لإعداد توصيات بشأن الأسعار لأصحاب الامتياز، وهو ما قد يسمح للمطاعم المملوكة بشكل مستقل برفع أسعارها بصورة متزامنة.

وقد تشمل القضية ملايين العملاء في أنحاء الولايات المتحدة.

وتأتي الدعوى بعد أيام قليلة من تحقيق أجرته وكالة رويترز كشف عن تزايد اعتماد ماكدونالدز على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأسعار التي يدفعها العملاء.

وبحسب التحقيق، يحلل محرك التسعير التابع للشركة ملايين المعاملات من نحو 14 ألف مطعم، ويُنتج ما تسميه ماكدونالدز السعر الأمثل لكل صنف من أصناف القائمة.

ماكدونالدز تتحدى أمريكا وتخرج من تحت عبائتها..

ويمكن للتكنولوجيا أيضًا تقدير المبلغ الذي قد يكون العملاء في منطقة معينة مستعدين لدفعه.

وأثار ذلك مخاوف لدى بعض أصحاب الامتياز وخبراء مكافحة الاحتكار، لا سيما أن أسعار المنتج نفسه يمكن أن تختلف بصورة كبيرة بين المطاعم القريبة من بعضها.

أسعار بيج ماك تختلف بنسبة 21%

وجدت رويترز أن أحد مطاعم ماكدونالدز التي تديرها الشركة في مدينة فريسنو بولاية كاليفورنيا كان يبيع شطيرة بيج ماك مقابل 5.69 دولار، بينما كان مطعم آخر يبعد عنه ميلين فقط يبيعها مقابل 6.89 دولار.

ويمثل ذلك فرقًا قدره 21% مقابل الشطيرة نفسها تمامًا.

ولا توجد أدلة على أن نظام الذكاء الاصطناعي تسبب في هذا الفارق تحديدًا في الأسعار، إلا أن ماكدونالدز تنفي بشدة الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية.

وقالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي لا يحدد سعر بيج ماك أو أي صنف آخر من أصناف القائمة.

وأكدت ماكدونالدز أن أصحاب الامتياز ما زالوا أحرارًا في تحديد أسعارهم بأنفسهم، ووصفت نظام التسعير الذي تحدثت عنه رويترز بأنه أداة لتقديم التوصيات وليس نظامًا إلزاميًا.

أدوات التسعير تخضع لتدقيق متزايد

لكن الدعوى تزعم أن الشركة استخدمت الكم الهائل من بيانات العملاء وشبكتها الواسعة من أصحاب الامتياز للتأثير في الأسعار داخل المطاعم التي تُدار بصورة مستقلة.

كما تشير الدعوى القضائية إلى تقارير تفيد بأن بعض أصحاب الامتياز شعروا بوجود ضغوط من ماكدونالدز لاستخدام أدوات التسعير المعتمدة من الشركة.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تكنولوجيا التسعير لدى ماكدونالدز جدلًا.

ففي عام 2023، قال أحد أصحاب امتيازات ماكدونالدز في ولاية كونيتيكت إن أدوات التسعير التابعة للشركة اقترحت فرض نحو 18 دولارًا مقابل وجبة بيج ماك في مطعم يقع بجوار طريق سريع تابع للولاية.

وأثار هذا السعر الصادم جدلًا واسعًا عبر الإنترنت، وأدى إلى موجة غضب كبيرة، رغم أن ماكدونالدز اعترضت على ادعاءات صاحب الامتياز، ولا تزال القضية مستمرة.

ماكدونالدز دعوى قضائية ولاية كونيتيكت تكنولوجيا التسعير موجة غضب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

مخالفات البناء

تصالح الجراجات وصب الأسقف وخصم 50%.. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مخالفات البناء

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

ترشيحاتنا

أكشاك القاهرة

بـ 50 ألف جنيه.. خطوات واشتراطات أكشاك القاهرة المرخصة

الازهر الشريف

حفظ المصحف والتلاوة.. طريقة وشروط التقديم في رواق القرآن 2026 بالأزهر

سكن لكل المصريين 9

مصير الدعم الحكومي.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك في سكن لكل المصريين 9

بالصور

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. دراسة تكشف ارتفاع الخطر بنسبة 22%

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

بشكل الوردة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: جيل يشبه أكتوبر

المزيد