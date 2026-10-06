دعوى قضائية واتهامات تطال ماكدونالدز بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

تواجه شركة ماكدونالدز اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في رفع أسعار وجبة بيج ماك، وفقًا لدعوى قضائية جديدة، حسب صحيفة ديلي ميل.

وتزعم دعوى جماعية مقترحة، رُفعت أمام محكمة اتحادية في شيكاغو، أن عملاق الوجبات السريعة نسّق الأسعار بصورة غير قانونية بين مطاعمه باستخدام نظام لتحديد الأسعار مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ورفع الدعوى أحد سكان ولاية إلينوي، الذي يتهم ماكدونالدز باستخدام بيانات مبيعات غير متاحة للعامة لإعداد توصيات بشأن الأسعار لأصحاب الامتياز، وهو ما قد يسمح للمطاعم المملوكة بشكل مستقل برفع أسعارها بصورة متزامنة.

وقد تشمل القضية ملايين العملاء في أنحاء الولايات المتحدة.

وتأتي الدعوى بعد أيام قليلة من تحقيق أجرته وكالة رويترز كشف عن تزايد اعتماد ماكدونالدز على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأسعار التي يدفعها العملاء.

وبحسب التحقيق، يحلل محرك التسعير التابع للشركة ملايين المعاملات من نحو 14 ألف مطعم، ويُنتج ما تسميه ماكدونالدز السعر الأمثل لكل صنف من أصناف القائمة.

ويمكن للتكنولوجيا أيضًا تقدير المبلغ الذي قد يكون العملاء في منطقة معينة مستعدين لدفعه.

وأثار ذلك مخاوف لدى بعض أصحاب الامتياز وخبراء مكافحة الاحتكار، لا سيما أن أسعار المنتج نفسه يمكن أن تختلف بصورة كبيرة بين المطاعم القريبة من بعضها.

أسعار بيج ماك تختلف بنسبة 21%

وجدت رويترز أن أحد مطاعم ماكدونالدز التي تديرها الشركة في مدينة فريسنو بولاية كاليفورنيا كان يبيع شطيرة بيج ماك مقابل 5.69 دولار، بينما كان مطعم آخر يبعد عنه ميلين فقط يبيعها مقابل 6.89 دولار.

ويمثل ذلك فرقًا قدره 21% مقابل الشطيرة نفسها تمامًا.

ولا توجد أدلة على أن نظام الذكاء الاصطناعي تسبب في هذا الفارق تحديدًا في الأسعار، إلا أن ماكدونالدز تنفي بشدة الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية.

وقالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي لا يحدد سعر بيج ماك أو أي صنف آخر من أصناف القائمة.

وأكدت ماكدونالدز أن أصحاب الامتياز ما زالوا أحرارًا في تحديد أسعارهم بأنفسهم، ووصفت نظام التسعير الذي تحدثت عنه رويترز بأنه أداة لتقديم التوصيات وليس نظامًا إلزاميًا.

أدوات التسعير تخضع لتدقيق متزايد

لكن الدعوى تزعم أن الشركة استخدمت الكم الهائل من بيانات العملاء وشبكتها الواسعة من أصحاب الامتياز للتأثير في الأسعار داخل المطاعم التي تُدار بصورة مستقلة.

كما تشير الدعوى القضائية إلى تقارير تفيد بأن بعض أصحاب الامتياز شعروا بوجود ضغوط من ماكدونالدز لاستخدام أدوات التسعير المعتمدة من الشركة.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تكنولوجيا التسعير لدى ماكدونالدز جدلًا.

ففي عام 2023، قال أحد أصحاب امتيازات ماكدونالدز في ولاية كونيتيكت إن أدوات التسعير التابعة للشركة اقترحت فرض نحو 18 دولارًا مقابل وجبة بيج ماك في مطعم يقع بجوار طريق سريع تابع للولاية.

وأثار هذا السعر الصادم جدلًا واسعًا عبر الإنترنت، وأدى إلى موجة غضب كبيرة، رغم أن ماكدونالدز اعترضت على ادعاءات صاحب الامتياز، ولا تزال القضية مستمرة.