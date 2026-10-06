سفيرة مملكة البحرين تهنئ مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر

أعربت سعادة السفيرة فوزية زينل، سفيرة مملكة البحرين في القاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، عن تهانيها إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الحكومة والشعب المصري الشقيق، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر السادس من أكتوبر، متمنيةً لمصر دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشارت سعادتها إلى ما تحمله هذه الذكرى من معانٍ في التضامن العربي، مؤكدةً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.

كما نوّهت بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات، في ظل ما تحظى به من دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.