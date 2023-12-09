تحالف الأحزاب المصرية: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يعطي أمانا للمواطن

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن مصر قادمة على عرس ديمقراطي حقيقي، بسبب الانتخابات الرئاسية المتبقي على بدايتها ساعات قليلة.

أضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن الأحزاب تحركت من أجل توعية المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024، والعمل على تبسيط البرامج الانتخابية للمرشحين.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، يسرت بشكل كبير عملية التصويت لكل فرد سواء خارج أو داخل مصر، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع فيها الملية الانتخابية لإشراف قضائي كامل.

ونوه "مطر"، بأن الإشراف القضائي يعطي أمانا للمواطن بأن صوته سيصل بكل شفافية عبر الصندوق، فضلًا عن الأحزاب المشاركة تسهم في تسهيل عملية التصويت للمصريين.