الهيئة الوطنية : الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل وهو الضمانة في شفافيتها ونزاهتها.. واللجان خارج مصر شهدت مشاركة جادة

" الهيئة الوطنية" :

الانتخابات في مصر تجرى تحت إشراف قضائي كامل

الإشراف القضائي هو الضمانة الأساسية في شفافية ونزاهة الانتخابات

اللجان خارج مصر شهدت مشاركة جادة وفاعلة من أبناء الوطن

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ داخل مصر اعتبارا من الغد، يمثل الضمانة الأساسية لنزاهتها وشفافيتها، مشددًا على أن الهيئة تباشر دورها الذي حدده الدستور والقانون في إجراء عملية الانتخابات طبقًا لأعلى المعايير الدولية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمام عدد من الدبلوماسيين ممثلي سفرات الدول الصديقة والشقيقة التي وٌجهت إليها الدعوة لمتابعة العملية الانتخابية وكذلك ممثلي البعثات الرسمية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وجميعة البحر المتوسط، والتي تشارك ببعثات متابعة للانتخابات الرئاسية.

وأضاف المستشار حازم بدوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تباشر مهام إدارة العملية الانتخابية، منذ صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب، وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات في 25 سبتمبر الماضي.

ولفت إلى دور الهيئة في تلقي طلبات الترشح وفحصها حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط التي حددها القانون وهو الأمر الذي أسفر عن خوض 4 مرشحين السباق الرئاسي وهم (عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر).

وقال المستشار حازم بدوي "ونحن على بعد ساعات قليلة من انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والمزمع إجراؤها اعتبارًا من التاسعة صباح غد الأحد ولمدة 3 أيام حتى التاسعة مساء يوم الثلاثاء، ستستكمل الهيئة دورها في الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات حتى إعلان النتيجة النهائية الرسمية في الميعاد السابق الإعلان عنه وفقًا للجدول الزمني".

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية خارج مصر جرت خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري في 137 سفارة وقنصلية منتشرين في 121 دولة حول العالم، وشهدت مشاركة جادة وفاعلة من أبناء الوطن.

ونوه المستشار حازم بدوي، بدور لجان الرصد التي شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات في كافة أنحاء الجمهورية، بشأن متابعة ما قام به المرشحون من دعاية انتخابية، وراقبت أوجه الإنفاق عليها.

وشدد رئيس "الوطنية للانتخابات"، على أن الانتخابات في مصر تجرى تحت إشراف قضائي كامل حيث يشرف قاض على كل صندوق في جميع اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء البلاد وهو الضمانة الأساسية في شفافية ونزاهة الانتخابات، وهو الضمانة الأساسية في شفافية ونزاهة الانتخابات.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.