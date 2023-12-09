المستشار حازم بدوي: المصريون في الخارج بعيدون عن الوطن لكن قلوبهم معنا

في الانتخابات الرئاسية

وجّه المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة مهمة للمواطنين قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، أكد فيها أن المصريون في الخارج أثبتوا أنهم بعيدون عن الوطن لكن قلوبهم معنا.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المصريين في الخارج أثبتوا أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، ولكن قلوبهم معنا، فانطلوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد، وبرودة الطقس في البعض الآخر.

وأشار “بدوي” ، خلال كلمة له إلى أن المصريين في الخارج أثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن، وغدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، معربا عن ثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر لاستكمال ما بدأه المصريون في الخارج.

وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاضي على كل صندوق، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في يسر، واستحدثت لذوي الإعاقة طرق جديدة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن نتيجة الانتخابات ستأتي معبرة عن إرادة المصريين، موجها رسالة للمصريين، قائلاً: "شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداءً الوطن".

