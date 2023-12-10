نقابة العاملين بالاتصالات تشارك في الانتخابات الرئاسية

شارك العاملون بالمصرية للاتصالات في الانتخابات الرئاسية مع بدء عملية التصويت.

وأكد محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، أهمية الانتخابات في تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للبلاد.

وقد عبر العديد من العاملين في قطاع الاتصالات عن سعادتهم ورغبتهم في المشاركة في هذه الانتخابات الهامة، مؤكدين أن الانتخابات هي فرصة حقيقية للتعبير عن رأيهم واختيار القيادة التي تمثل صالح البلاد والشعب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتشجيع المشاركة الشعبية وتعزيز الوعي الديمقراطي في مصر، كما تؤكد دور العاملين في قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار وتعزيز المشاركة الديمقراطية للبلاد.