طوابير من الناخبين في جنوب سيناء أمام لجان الانتخابات الرئاسية

شهدت المقرات الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء مع بداية اليوم الأول لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، توافد آلاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم .



وظهر تواجد كثيف من كافة أطياف المجتمع السيناوي من القبائل البدوية التي بدأت كل قبيلة تحضر أبنائها من كافة المدن والقرى والوديان والتجمعات البدوية للمشاركة في الإنتخابات.



كما حرص الوافدين من أبناء المحافظة على النزول في تجمعات إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، بجانب رجال الدين من الأوقاف والأزهر الشريف، ورجال الكنيسة.



واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام المقر الانتخابي مع بداية فتح باب التصويت حاملين الأعلام المصرية، مع حرص رجال الشرطة على تنظيم دخولهم إلى داخل مقار اللجان بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، والمجتمع المدني لتسير عملية الاقتراع في سهولة.



واشاد جموع المواطنين بحسن التنظيم، وحرص رجال الشرطة على ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدة كبار السن، وجرى تخصيص ممرات للدخول، وأخرى للخروج لمنع تكدس المواطنين أماكن، وتسهيل قيامهم بواجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



ترأس اللواء دكتور خالد فوده ،محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وذلك لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.



وتابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان من خلال غرفة عمليات المحافظة.



وأكد أن جميع اللجان فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، كما وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.



كما قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص 40 حافلة وسيارة لنقل مواطني الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال ايام الانتخابات

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.

الناخبين

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