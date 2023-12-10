أمريكا.. مصرع 6 وإصابة 23 بعد عواصف شديدة في تينيسي

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس السبت، جراء اجتياح الأعاصير والعواصف الشديدة ولاية تينيسي الأمريكية.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، طلب المسؤولون المحليون من السكان في مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي وما حولها الابتعاد عن الطرق بينما يواصلون تمشيط الأضرار.

وذكر مكتب ناشفيل لإدارة الطوارئ أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في منطقة ماديسون، فيما لقى 3 آخرين حتفهم في مقاطعة مونتجومري، التي تقع على بعد حوالي 60 ميلاً شمال غرب ناشفيل.

وأضاف المكتب أن من بين القتلى طفل، وتم علاج 23 آخرين في المستشفى.

وضربت العواصف القوية المنطقة في فترة ما بعد الظهر وبداية المساء. وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سحبًا قمعية كبيرة متعددة في أجزاء مختلفة من المنطقة.