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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يترأس غرفة العمليات المركزية.. ويوجه بتذليل العقبات أمام الناخبين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد عقب الانتهاء من الإدلاء بصوته والمرور علي مقار اللجان الانتخابية غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

وتابع المحافظ، انتظام سير العملية الانتخابية وتوافد الناخبين علي اللجان  وتذليل كافة المعوقات من داخل مركز الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة .

وقال " المحافظ ":  نعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية علي متابعة سير العملية الانتخابية بنطاق الدقهلية اول بأول من داخل مركز الشبكة الوطنيه للطوارئ لتذليل كافة المعوقات .

وأشار " مختار " ، إلى أننا نتابع بدقه من داخل غرفة عمليات المحافظة علي مدار اليوم انتظام العملية الانتخابية وتوافد الناخبين علي اللجان من خلال المتابعة مع غرف العمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والمديريات الخدمية .

وأكد " المحافظ "، على أن شعب الدقهلية يصنع اليوم ملحمة وطنية من أمام اللجان الانتخابية ويثبت للجميع مدي وعيه ووطنيته وادعوا الجميع بالمشاركة والنزول الي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لنثبت للعالم مدي وعي الشعب المصري .

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة غرفة العمليات الرئيسية وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية ملحمة وطنية محافظ الدقهلية متابعة سير العمل

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