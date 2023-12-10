رئيس لجنة متابعة البحر الأحمر: لدينا 6 لجان للوافدين

قال المستشار علي أبو بكر، رئيس لجنة متابعة البحر الأحمر، إن عدد لجان الاقتراع بالبحر الأحمر 8 لجان، وعدد اللجان الفرعية يصل لـ 280 لجنة، مؤكدًا أنه تم استئناف وفتح جميع اللجان بعد ساعة الراحة في تمام الساعة الرابعة.



وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء، أنّ هناك 6 لجان وافدين في نطاق البحر الأحمر في المناطق السياحية.

المستشار ضياء عامر



من جهته، أكّد المستشار ضياء عامر، رئيس اللجنة الانتخابية العامة بقسم سيوة، انتظام سير عملية الانتخابات الرئاسية في 9 لجان فرعية بخلاق لجنة الوافدين العاشرة، دون رصد أية شكاوى، مضيفا أنّه أن لجنة الوافدين سجلت أكبر نسبة تصويت حتى الآن.