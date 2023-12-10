متحدث التعليم العالي: أغلقنا 411 كيانًا وهميا لاعتماد الشهادات خلال السنوات الماضية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن ما تم نشره من قائمة سوداء هي لكيانات وهمية، مشددًا على أنه خلال السنوات الماضية كانت الوزارة تعلن عن الكيانات المعتمدة ويتم نشرها في فترة التنسيق حتى لا يقع المتقدم في شباك الكيانات الوهمية.

وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا ما تم نشره والقائمة الأخيرة الخاصة بالكيانات الوهمية هي إجمالي ما تم ضبطه من خلال لجنة الضبطية القضائية في الفترة الماضية وتم إعلانه رسميًا من خلال الموقع الإلكترونية للوزارة، منوهًا بأن الطالب وولي الأمر أضبحا على علم بالمؤسسات الشرعية القانونية والمؤسسات الوهمية.

411 كيانا تم إغلاقها من خلال وزارة التعليم العالي

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن 411 كيانا تم إغلاقهم من خلال الوزارة، موضحًا أنه على مستوى الجمهورية خلال العامين تم تقليص أعداد الطلاب الذي من الممكن أن يتضرروا من الكيانات بسبب عدم وعي الطلاب وأولياء الأمور بهذه الكيانات.

ولفت إلى أن الطالب الذي يلتحق بأحد هذه الكيانات لا يمكن بحال من الأحوال اعتماد شهادته من المجلس الأعلى للجامعات وهو كيان غير معتمد ولا يعتمد على لوائح أكاديمية.