أخبار التعليم.. وزير التعليم العالي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع.. وزير التعليم يكرم الطالبين الحاصلين على المركز الثالث عالميا بمسابقة «ucmas» الدولية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جيهان عزام، عميدة الكلية، سلسلة ندوات توعوية تحت شعار “انزل شارك.. كن إيجابيا” لتوعية منسوبي الكلية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي الحر كواجب وطني ودليل على التحضر والرقي.

نظمت كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة علا مصطفى، عميدة الكلية، ندوة تثقيفية لمنتسبيها لحثهم على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاقا دستوريا وواجبا وطنيا.

وحاضر في الندوة الدكتور رجب طاجن، المستشار القانونى للجامعة ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الطلاب والأساتذة والعاملين.

أعلنت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن انطلاق فعاليات مبادرة “وري العالم كله نزولك”، لحث أولياء الأمور على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: “هدفنا أن نثبت للعالم أن المصريين شعب واع وإيجابي وحريص على مستقبله”.

أدلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المعادي بالقاهرة.

كرم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالبين يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، والطالبة رودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الدعوة الإسلامية بسوهاج التابعة لمجموعة 30 يونيو، لحصولهما على المركز الثالث عالميا فى مسابقة "ucmas" الدولية؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

أدلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر ثلاثة أيام، وذلك بمقر لجنة "مدرسة سيزا نبراوي" بالقاهرة الجديدة.