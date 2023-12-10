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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. وزير التعليم العالي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع.. وزير التعليم يكرم الطالبين الحاصلين على المركز الثالث عالميا بمسابقة «ucmas» الدولية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

طفولة مبكرة القاهرة تنظم ندوات توعوية لحث منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جيهان عزام، عميدة الكلية، سلسلة ندوات توعوية تحت شعار “انزل شارك.. كن إيجابيا” لتوعية منسوبي الكلية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي الحر كواجب وطني ودليل على التحضر والرقي.

 

أسنان القاهرة تدعو منتسبيها للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم

نظمت كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة علا مصطفى، عميدة الكلية، ندوة تثقيفية لمنتسبيها لحثهم على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاقا دستوريا وواجبا وطنيا.

وحاضر في الندوة الدكتور رجب طاجن، المستشار القانونى للجامعة ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الطلاب والأساتذة والعاملين.

 

نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

أعلنت  داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن انطلاق فعاليات مبادرة “وري العالم كله نزولك”، لحث أولياء الأمور على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: “هدفنا أن نثبت للعالم أن المصريين شعب واع وإيجابي وحريص على مستقبله”.

 

رئيس جامعة عين شمس يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المعادي بالقاهرة.

 

وزير التعليم يكرم الطالبين الحاصلين على المركز الثالث عالميا بمسابقة "ucmas" الدولية

كرم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالبين يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، والطالبة رودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الدعوة الإسلامية بسوهاج التابعة لمجموعة 30 يونيو، لحصولهما على المركز الثالث عالميا فى مسابقة "ucmas" الدولية؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

 

 

وزير التعليم العالي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع.. صور

أدلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر ثلاثة أيام، وذلك بمقر لجنة "مدرسة سيزا نبراوي" بالقاهرة الجديدة.

 

 

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