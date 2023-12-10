وزير التعليم يكرم الطالبين الحاصلين على المركز الثالث عالميا بمسابقة "ucmas" الدولية

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالبان يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، والطالبة رودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الدعوة الاسلامية بسوهاج التابعة لمجموعة 30 يونيو، لحصولهما على المركز الثالث عالميا فى مسابقة "ucmas" الدولية؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وهنأ الوزير الطلاب المتفوقين، متمنيا لهم التوفيق فى دراستهم، ومواصلة تفوقهم، وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات التفكير، والإبداع.

ووجه الوزير، بإعفاء الطالبان من المصروفات الدراسية، تكريما لهما على تفوقهما، كما أهدى الوزير الطالبان درع الوزارة، تحفيزا لهما على مواصلة التفوق العلمى، وكي يكونا قدوة لزملائهما فى المراحل التعليمية المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام بمشاركة 74 دولة علي مستوى العالم في دولة ماليزيا.

جاء ذلك، بحضور هشام جعفر مدير مجموعة مدارس 30 يونية، وعمرو شلتوت مدير مدرسة الدعوة الاسلامية بسوهاج.

وكان قد أدلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء واهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

ووجه الوزير رسالة لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

وزير التعليم يكرم الطلاب الفائزين