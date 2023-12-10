رئيس جامعة عين شمس يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وكان الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قد أدلى ببيان حث فيه منسوبى جامعة عين شمس من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بضرورة المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية حفاظاً على مكتسبات بلدنا الحبيب، وتفعيلاً لاطر الديمقراطية ورسم صورة حقيقية لمستقبل الوطن العزيز أمام المجتمع الدولى.

كما شجع الطلاب على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية لرسم صورة مشرفة للدولة المصرية وبث رسالة للعالم بأن شباب مصر قادرون على بناء مستقبلهم والنهوض به، موصيًا الطلاب ببذل قصارى جهدهم في خدمة وطنهم ورفعته ليكونوا كوادر واعية تمثل نموذجًا مثاليًا للشاب المصرى المدرك قضايا وطنه وتحديات مجتمعه.