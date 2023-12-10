جامعة عين شمس تهيب بكافة منسوبيها بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

أعلنت جامعة عين شمس حرصا منها على المشاركة الإيجابية فى الحدث الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية، أنها تهيب بكافة منسوبيها من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين وأبنائها الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية حفاظاً على مكتسبات بلدنا الحبيب، وتفعيلاً لإطر الديمقراطية ورسم صورة حقيقية لمستقبل وطننا العزيز مصر أمام المجتمع الدولى.



إن مشاركة جامعتنا العريقة فى الإنتخابات الرئاسية يعكس مدى وعى المجتمع الجامعى وقدرته على الإختيار السليم ويأتى تأكيداً على دور الشباب فى بناء المستقبل تعزيزاً للوعى الوطنى وتحفيزاً على المشاركة والشعور بالمسئولية المجتمعية.

