جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس.. عبر هذا الرابط

تستعد جامعة عين شمس بكل حماس وتركيز لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تهدف الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، وتأتي هذه الاستعدادات النهائية في إطار الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم.



وقالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، إن الكلية أعدت كافة جداول الامتحانات، لافتة إلى أن الكلية قامت بنشر الجداول على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الكلية لمعرفة الجداول اضغط هنا .



وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لموقع “صدى البلد” ، أن الامتحانات ستقام بنظام البابل شيت ،مؤكدة أن الامتحانات تبدأ من التاسعة صباحا وعلي ثلاث فترات يوميا لتنتهي في الخامسه عصرا ، لافته إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تواجد أستاذ المادة يوميا للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب ، لافته إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز القاعات وإعلان الجداول.

وأشارت إلى أن الكلية كلها مراقبة بالكاميرات واللجان الامتحانية ستكون مراقبة بالكاميرات ، محذرة الطلاب من الغش وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى محاولة للغش والتعامل بمنتهى الحسم.

خطوات تقديم الأعذار عن امتحانات الفصل الدراسي الاول

أنواع الأعذار

1. عذر مرضي.

2. رعاية طفل.

3. سفر للخارج.

التأكد من سداد المصروفات الدراسية للطالبة في جميع أنواع الأعذار مع سداد مبلغ وقدرة مائتان جنيه عن التيرم أو ثلاثمائة جنية عن العام.

أولاً:- العذر المرضي

. تقديم التقرير الطبي من الجهة المختصة بالحالة المرضية للطالبة.

. يقوم الطالب بكتابة طلب عذر عن العام أو التيرم موجه إلى الدكتور عميد الكلية.

. إرسال الطالب إلى الإدارة الطبية بخطاب معتمد من الكلية لاعتماد العذر أو عدم الاعتماد، ثم توجيهها إلى إدارة

الجوازات بالعباسية لإحضار شهادة تحركات تفيد عدم مغادرتها البلاد وقت العذر



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 27 يناير 2024