الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس بكل حماس وتركيز لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تهدف الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، وتأتي هذه الاستعدادات النهائية في إطار الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم.



وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ، إن الاستعدادات النهائية للامتحانات تشمل عدة جوانب، بدءًا من التخطيط الدقيق لجداول الامتحانات وتوزيع الطلاب على القاعات الامتحانية المناسبة منوها انه يتم تنظيم الجداول بعناية لضمان عدم تعارض المواعيد وتوفير فترات كافية للطلاب للتحضير والاستعداد الجيد قبل كل امتحان.

وأكد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن الجامعة تعمل على توفير المصادر اللازمة للطلاب للمراجعة والاستعداد للامتحانات، بهدف تمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والتحضير الجيد للامتحانات.



وأشار عميد علوم عين شمس إلى أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبيئة الامتحانية نفسها، حيث تعمل على توفير قاعات امتحانية مريحة ومجهزة بشكل جيد ،وتضمن الجامعة أن تكون القاعات مجهزة بالمستلزمات الضرورية مثل الكراسي المريحة والإضاءة المناسبة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب للتركيز والتفكير الجيد أثناء الامتحان.