توفير سلع بأسعار مخفضة في منافذ بيع دائمة بجامعة عين شمس

يشهد اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعه ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرمي جامعة عين شمس وذلك بحضور د احمد جلال عميد كلية الزراعة.



يأتى ذلك في إطار سعي جامعة عين شمس لتفعيل الدور المجتمعي والتخفيف عن كاهل العاملين بها.



وكان الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قد كلف لجنة التسعير والمنافذ بتدبير أماكن واعدادها لتكون منافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة على ان تكون المنافذ بحرم ١ أمام كلية الحقوق وحرم ٢ أمام كليه الألسن من الساعه التاسعه صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية.

تقوم المنافذ ببيع منتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة ولحوم واسماك ودواجن بأسعار مخفضه العاملين بالجامعة وبهدف توفير خدمة مميزة للمجتمع الجامعي.