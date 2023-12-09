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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات عاجلة لطلاب جامعة عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

وجّه الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس، تعليمات عاجلة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الميدتيرم وسددوا المستحقات المالية المتأخرة بأن عليهم التوجه لوحدة UMS  لعمل التماس لإعادة الامتحان .

وأضاف الدكتور هشام الحريري، أنه يجب إرفاق صورة استمارة التسجيل مع الالتماس للموافقة على الطلب ، منوها أنه يأتى ذلك في إطار حرص الكلية علي مصلحة الطلاب .
 

وفي إطار سعي جامعة عين شمس لتفعيل الدور المجتمعي والتخفيف عن كاهل السادة العاملين بها يشهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة غدًا افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرمى جامعة عين شمس وذلك بحضور ا.د احمد جلال عميد كلية الزراعة. 

وكان أ.د محمد ضياء رئيس الجامعة قد كلف لجنة التسعير والمنافذ بتدبير أماكن واعدادها لتكون منافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة على ان تكون المنافذ بحرم ١ أمام كلية الحقوق وحرم ٢ أمام كلية الألسن  من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية .

تقوم المنافذ ببيع منتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك ودواجن  بأسعار مخفضة  العاملين بالجامعة وبهدف توفير خدمة مميزة للمجتمع الجامعي.

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