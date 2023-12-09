حضوريا .. الاستعدادات النهائية لامتحانات الترم الأول بجامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس بكل حماس وتركيز لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تهدف الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، وتأتي هذه الاستعدادات النهائية في إطار الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم.



قال الدكتورة محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ، أن الاستعدادات النهائية للامتحانات تشمل عدة جوانب، بدءًا من التخطيط الدقيق لجداول الامتحانات وتوزيع الطلاب على القاعات الامتحانية المناسبة منوها انه يتم تنظيم الجداول بعناية لضمان عدم تعارض المواعيد وتوفير فترات كافية للطلاب للتحضير والاستعداد الجيد قبل كل امتحان.

وأكد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن الجامعة تعمل على توفير المصادر اللازمة للطلاب للمراجعة والاستعداد للامتحانات،بهدف تمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والتحضير الجيد للامتحانات.



واشار الدكتور عميد علوم عين شمس إلى، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبيئة الامتحانية نفسها، حيث تعمل على توفير قاعات امتحانية مريحة ومجهزة بشكل جيد ،وتضمن الجامعة أن تكون القاعات مجهزة بالمستلزمات الضرورية مثل الكراسي المريحة والإضاءة المناسبة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب للتركيز والتفكير الجيد أثناء الامتحان.

وشددت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الاداب بجامعة عين شمس على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول .

واشارت إلى ، أن الكلية تحرص على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث يتم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

كما أكدت على ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وعلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى.



قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن امتحانات للفصل الدراسي الأول ستكون حضوريًا بالكلية.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل أنه يتم نشر جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي بالكلية، مشددة علي أهمية توقيع الطالب في كشف الحضور، وتخصيص مراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

محظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023:

1- عدم السماح بدخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" أو ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

3- عدم السماح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان

ومن جانبه ،قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، ان الكلية اعدت كافة جداول الامتحانات ،لافتة ان الكلية قامت بنشر الجداول علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الكلية لمعرفة الجداول اضغط هنا .



واوضحت الدكتورة اميرة يوسف خلال تصريحاتها لصدي البلد ، ان الامتحانات ستقام بنظام البابل شيت ،مؤكدة أن الامتحانات تبدأ من التاسعه صباحا وعلي ثلاث فترات يوميا لتنتهي في الخامسه عصرا ، لافته إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تواجد أستاذ الماده يوميا للرد علي أسئلة واستفسارات الطلاب ، لافته إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز القاعات وإعلان الجداول

وأشارت إلى أن الكلية كلها مراقبة بالكاميرات واللجان الامتحانية ستكون مراقبة بالكاميرات ، محذرا الطلاب من الغش وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى محاولة للغش والتعامل بمنتهى الحسم

خطوات تقديم الأعذار عن امتحانات الفصل الدراسي الاول

أنواع الأعذار

1. عذر مرضي.

2. رعاية طفل.

3. سفر للخارج.

التأكد من سداد المصروفات الدراسية للطالبة في جميع أنواع الأعذار مع سداد مبلغ وقدرة مائتان جنيه عن التيرم أو ثلاثمائة جنية عن العام.

أولاً:- العذر المرضي

. تقديم التقرير الطبي من الجهة المختصة بالحالة المرضية للطالبة.

. يقوم الطالب بكتابة طلب عقذر عن العام أو التيرم موجه إلى الدكتور عميد الكلية.

. إرسال الطالب إلى الإدارة الطبية بخطاب معتمد من الكلية لاعتماد العذر أو عدم الاعتماد، ثم توجيهها إلى إدارة

الجوازات بالعباسية لإحضار شهادة تحركات تفيد عدم مغادرتها البلاد وقت العذر



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024