عميد حقوق عين شمس يشارك بحفل تخرج الدفعة 17 في البريمي العمانية

شارك الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس فى حفل تخرج الدفعة السابعة عشرة لطلاب كلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك فى إطار التعاون الأكاديمى الوثيق بين الكليتين فى مراحل الليسانس والماجستير والدكتوراه، والذى بدأ منذ عام ٢٠١١م، ويتطور عاما بعد عام.

وتأتى هذه المشاركة أيضا ردا على مشاركة الشيخ أحمد بن ناصر النعيمى، رئيس مجلس إدارة الكلية، والأستاذ الدكتور ياسر فؤاد، عميد الكلية، فى حفل تخرج الدفعة السبعين لكلية الحقوق جامعة عين شمس الذى أقيم فى السادس عشر من سبتمبر لعام ٢٠٢٣م.

وقد أدلى عميد الكلية بحديث للتلفزيون العمانى على هامش الحفل، وألقى كلمة ضمن برنامج الحفل نقل فيها تحيات الأستاذ الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، للخريجين وإدارة الكلية، وأشاد بالعلاقات الأكاديمية المتميزة بين الجانبين، وشارك فى تكريم الخريجين بمعية نائب وزير التعليم العالى وراعى الحفل، ورئيس مجلس الإدارة وعميد الكلية.

وفي إطار إتفاقية التعاون بين كلية الحقوق وجامعة كوين مارى ، سوف تُعقد محاضرة تعريفية لفرص الدراسة و الحصول علي منح بجامعة كوين ماري ببريطانيا للعام الجامعي 2024 /2025 أونلاين ، يحاضر فيها الأستاذه كلير بيرك – مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة كوين ماري ببريطانيا ،ويُيسر اللقاء دكتور/أحمد خليفة – مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس .

وذلك يوم الأثنين الموافق 11/12/2023 ، في تمام الساعة 1:00 ظهراً ، عبر تطبيق zoom