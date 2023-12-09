جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر "تحديات العنف" بالمجلس القومي للمرأة

شاركت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس ضمن فعاليات مؤتمر المرأة المصرية وتحديات العنف والإقصاء داخل المجتمعات المحلية» التى نظمتها لجنة المحافظات ولجنه المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة في إطار حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأعربت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس في كلمتها عن سعادتها بالتواجد وسط نخبة من عظيمات مصر وطالبات من مختلف الأعمار مؤكدة أن هذا يخلق داخل كل فتاة المسؤولية المجتمعية والفكر السياسي والعقيدة الوطنية.

وأشادت بدور الجامعة الفعال في دعم الوحدة وبناء مهارات الطلاب في مواجهة الأزمات والعنف وتنمية معارفهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق تمكينهم الكامل داخل أسرهم ومجتمعاتهم وبلادهم .

وأوضحت دور الوحدة في دعم الطلاب و الطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي ، والتعرف علي الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي ، بالإضافة الي عمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الأخصائيين والاستشاريين.

وعلي هامش فاعليات المؤتمر عرض طلاب الوحدة بشكل مختصر الخدمات المقدمة من الوحده لنشر الوعي والتعريف بدور الوحدة، بالإضافة إلى توضيح طلاب "Ifmse" مصر ومقرها كلية الطب جامعة عين شمس دورهم التطوعي فى وحده دعم المرأة ومناهضة العنف في القوافل الطبية والمبادرات الصحية المختلفة داخل جامعة عين شمس وخارجها.

وذلك بحضور ا.د. داليا حسين فهمي وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية النوعية وأستاذ الموسيقي العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية، النائبة سناء السعيد، د.سهام جبريل مدير لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ، النائبة سعاد الجزار ، النائبة مايسة عطوة، ولفيف من فريق عمل الوحدة من الأخصائيين والطلاب المتطوعين بوحده دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس